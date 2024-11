Prima Categoria Girone H: il punto

La Poseidon supera di misura lo Stella Cioffi grazie ad una rete di Santese e guadagna la vetta solitaria della classifica, approfittando del pareggio nel big match tra Atletico Pisciotta e Atletico Agropoli Cilento, decisa dalle reti di De Luca prima per i padroni di casa e Barone in seguito per gli ospiti.

Crolla l’Atletico Battipaglia sul campo del Faraone, l’incontro termina per 2-0 con le reti di Scarpitta e Saturno. Nelle zone basse della classifica pari tra Pro Sala e Real Palomonte, stesso risultato anche tra Real Carillia e Real Bellizzi.

Risultati

Prima Categoria Girone H

Atl Pisciotta – Atl Agropoli Cilento 1-1

Faraone – Atl Battipaglia 2-0

Poseidon – Stella Cioffi 1-0

Pro Sala – Real Palomonte 1-1

Real Carillia – Real Bellizzi 1-1

Sp Palomonte – Pol Marina 6-2

Club Serre – Pixous 2-3

Classifica

Poseidon 22

Atl Agropoli Cilento 20

Atl Pisciotta 19

Atl Battipaglia 18

Real Bellizzi 12

Faraone 11

Club Serre 10

Pixous 10

Pro Sala 8

Stella Cioffi 7

Real Carillia 6

Sp Palomonte 5

Pol Marina 4

Real Palomonte 2