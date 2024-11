Prima Categoria Girone H: il punto

Il punto della prima categoria girone H, nello scontro al vertice tra Atletico Battipaglia e Atletico Agropoli Cilento, ha la meglio la squadra ospite travolgendo la capolista con un netto 0-4. Decisive le reti di De Marco Barone Scarpa e La Mura, una vittoria netta che porta la squadra Agropolese al primo posto in classifica.

Ne approfitta anche la Poseidon che supera per 3-1 la Pixous e aggancia l’Atletico Agropoli Cilento in vetta alla classifica. L’Atletico Pisciotta si mantiene in scia, travolgendo lo Stella Cioffi per 6-1, a segno tutto il reparto offensivo, nel derby tra Farone e Polisportiva Marina, ha la meglio la squadra di casa per 4-2, decisive le reti di Viterale.

I risultati

Prima Categoria Girone H

Atl Pisciotta – Stella Cioffi 6-1

Faraone – Pol Marina 4-2

Poseidon – Pixous 3-1

Pro Sala – Real Bellizzi 2-3

Real Carillia – Club Serre 0-0

Atl Battipaglia – Atl Agropoli Cilento 0-4

Sporting Palomonte – Real Palomonte 1-1

Classifica

Poseidon 16

Atletico Agropoli Cilento 16

Atletico Pisciotta 15

Atletico Battipaglia 15

Real Bellizzi 10

Club Serre 9

Faraone 8

Pixous 6

Stella Cioffi 6

Pro Sala 6

Real Carillia 5

Polisportiva Marina 4

Sporting Pontecagnano 1

Real Pontecagnano 1