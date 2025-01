Prignano Cilento punta ad interventi sulla rete stradale

Il comune di Prignano Cilento ha compiuto un passo importante verso il miglioramento della propria infrastruttura stradale locale, manifestando interesse per un programma di finanziamento regionale. Questa mossa segue una precedente iniziativa per ottenere fondi per un progetto di miglioramento stradale completo.

La recente decisione del comune è una risposta diretta a un invito regionale a presentare proposte volte a migliorare la sicurezza stradale e la mobilità in tutta la regione Campania. Sfruttando i fondi di questo programma, Prignano Cilento mira a completare specifici tratti stradali identificati come prioritari nel progetto precedente.

Le aree interessate

I progetti chiave che il comune sta considerando per ulteriori finanziamenti includono: Completamento di Strada Puglisi; Variante Prignano Cilento; Miglioramento di Corso Umberto I.

Il comune sta ora lavorando con il governo regionale e altre autorità locali per finalizzare la proposta del progetto e sottometterla per la considerazione. Se approvato, il finanziamento aggiuntivo consentirà a Prignano Cilento di fare progressi significativi su questi importanti progetti infrastrutturali.