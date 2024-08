Magliano Vetere, finanziamento di 700mila euro per la riqualificazione della scuola di Magliano Nuovo

Il Comune di Magliano Vetere, guidato dal sindaco Adriano Piano, è risultato beneficiario di un finanziamento di 700.000 euro per la messa in sicurezza e la riqualificazione funzionale della scuola sita a Magliano Nuovo.

L’iter

L’Ente, nei mesi scorsi, aveva approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento in risposta al Bando pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Casa Italia, per il finanziamento dei progetti relativi al Piano Nazionale per la Riqualificazione dei Piccoli Comuni.

I finanziamenti destinati ai piccoli comuni sono finalizzati alla tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, come in questo caso, ma anche alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all’insediamento di nuove attività produttive, nonché alla ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.