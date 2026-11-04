Prignano Cilento investe sul futuro: inaugura domani l’asilo nido comunale “Primi Passi”

La comunità di Prignano Cilento compie un passo avanti concreto nell’ampliamento dei servizi dedicati alla prima infanzia. Giovedì 5 novembre, alle ore 11, si terrà l’inaugurazione ufficiale dell’asilo nido comunale “Primi Passi”, un’opera pensata per rispondere alle esigenze conciliative delle famiglie locali e garantire un percorso pedagogico d’eccellenza per la fascia 0-3 anni. La struttura sarà in grado di ospitare 13 bambini, offrendo un ambiente protetto, stimolante e progettato secondo i moderni standard di edilizia scolastica.

La cerimonia di taglio del nastro vedrà la partecipazione delle autorità locali ed è aperta all’intera cittadinanza.

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Un investimento di 271mila euro per le famiglie del territorio

La realizzazione del nido comunale rientra in un piano integrato di riqualificazione delle infrastrutture pubbliche. Denominato “Ristrutturazione Asilo Nido”, l’intervento ha visto la mobilitazione di un quadro economico complessivo pari a 271.337,73 euro.

L’opera è stata resa possibile attraverso una sinergia finanziaria che ha attinto a diverse fonti di programmazione regionale ed europea:

POR Campania FESR 2014/2020

FSC 2021/2027

POC 2014/2020

Dal punto di vista dell’iter burocratico, l’approvazione del quadro economico finale è stata formalizzata attraverso la delibera di Giunta comunale n. 114 del 17 novembre 2025, ponendo la parola fine alle fasi amministrative e aprendo ufficialmente le porte alla fruizione pubblica della struttura.

Impatto socio-educativo e prospettive per la comunità

L’apertura dell’asilo nido “Primi Passi” rappresenta un tassello strategico per contrastare lo spopolamento dei piccoli centri del Cilento e sostenere l’occupazione, in particolare quella femminile, fornendo alle strutture familiari un supporto educativo locale continuo e accessibile.

L’introduzione di 13 nuovi posti nido incrementa l’offerta formativa prescolare del comune, garantendo un inserimento graduale dei più piccoli all’interno della comunità educativa prima dell’ingresso alla scuola dell’infanzia.