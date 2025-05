Prignano Cilento in festa per i 65 anni di matrimonio di Vincenzo e Gelsomina, un amore «lucente come il platino»

Quella che vi raccontiamo è una bellissima storia d’amore che parte da lontano. Era il 7 maggio 1960 quando, nella suggestiva cornice della Chiesa di San Nicola di Bari a Prignano Cilento, Vincenzo e Gelsomina si univano in matrimonio, dando inizio ad un amore che avrebbe attraversato decenni con forza, dedizione e complicità.

Vincenzo e Gelsomina, sposi 1960

La storia di Vincenzo e Galsomina

Oggi, 7 maggio 2025, la coppia celebra un traguardo straordinario: 65 anni di matrimonio, nozze di platino. Un anniversario che brilla come il metallo: resistente, prezioso ed elegante. Caratteristiche che ben rispecchiano l’unione tra Vincenzo e Gelsomina, protagonisti di una vita condivisa con amore e determinazione.

Vincenzo e Gelsomina, oggi Il matrimonio di Vincenzo e Gelsomina – Prignano Cilento

I due sposini, si sono conosciuti da giovanissimi: lui, con una bicicletta decorata da nastri colorati, sfrecciava per il paese attirando gli sguardi curiosi; lei, con la passione per il cucito, già si distingueva come abile sarta. Vincenzo, esperto nella conduzione dei buoi, collaborava nei campi con il futuro suocero, trovando sempre il tempo per passare a salutare Gelsomina prima che suonasse la campana della sera.

Un amore semplice e genuino

Un amore quotidiano, fatto di piccoli gesti e di una forte complicità, che ha resistito a tutto, alla distanza, ai sacrifici, ai cambiamenti. Dopo il matrimonio, la coppia si è trasferita a Milano, inseguendo il sogno di una vita migliore. Qui sono nate le prime due figlie, Rosanna e Maria Grazia. Gelsomina si è adattata subito alla vita cittadina, tanto da prendere la patente prima del marito, segno di emancipazione femminile. Vincenzo, insieme ai suoi fratelli, invece, ha gestito per anni un distributore di benzina Esso, fino al raggiungimento della pensione.

Il ritorno alle origini

Nel 1969 il ritorno alle origini, a Prignano Cilento, dove nel 1970 è nata la terza figlia, Fanny. Ma il richiamo della città era forte: prima Salerno, poi Agropoli, dove oggi vivono serenamente, circondati dall’affetto della loro famiglia. Nel corso degli anni, Gelsomina e Vincenzo sono diventati nonni di quattro nipoti – Ilaria, Luigi, Vincenzo e Luca – e, nel 2024, bisnonni del piccolo Pietro.

Oggi Gelsomina, a 93 anni, si dedica ancora con entusiasmo alla casa e alla famiglia, mentre Vincenzo, 91 anni, si gode la vita con la sua inseparabile compagna: una sigaretta. Insieme, continuano a rappresentare un esempio di amore duraturo e di valori profondi: famiglia, rispetto e umiltà.

In occasione delle nozze di platino a festeggiare insieme a Vincenzo e Gelsomina, tanti parenti e amici che hanno deciso di ripercorrere le tappe di un matrimonio lungo 65 anni, tornando proprio nella Chiesa di Prignano che li ha visti giovani sposini con un futuro da vivere.

“65 𝘢𝘯𝘯𝘪 𝘪𝘯𝘴𝘪𝘦𝘮𝘦, 𝘶𝘯 𝘷𝘪𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰 𝘪𝘯𝘤𝘳𝘦𝘥𝘪𝘣𝘪𝘭𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘢 𝘢 𝘣𝘳𝘪𝘭𝘭𝘢𝘳𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘪𝘭 𝘱𝘭𝘢𝘵𝘪𝘯𝘰. 𝘈𝘶𝘨𝘶𝘳𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘪𝘭 𝘷𝘰𝘴𝘵𝘳𝘰 𝘢𝘯𝘯𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘢𝘳𝘪𝘰!”