Prignano Cilento in festa per i 100 anni di Giuseppa De Vita

Grande festa a Prignano Cilento per i 100 anni di Giuseppa De Vita. Una vita spesa per la famiglia, per il lavoro e per i sei figli. La signora Giuseppa, nata il 5 dicembre del 1924 a Copersito, ha scelto di seguire l’amore e di trasferirsi nel borgo di Prignano nel 1949.

“La sua è stata una vita dedicata al lavoro, alla famiglia, alla campagna e alla fede che l’ha aiutata in tante situazioni”, così ci racconta, emozionata, la primogenita Angela. Nonna Giuseppa ha raggiunto un traguardo importante circondata dall’amore dei suoi familiari e dei tanti amici che hanno partecipato alla festa organizzata in un suo onore.

A porgerle gli auguri anche l’amministrazione comunale di Prignano, guidata dal sindaco Michele Chirico, il sindaco di Rutino Giuseppe Rotolo, il sindaco di Torchiara, Massimo Farro e il sindaco di Laureana Cilento, Angelo Serra.

Un regalo speciale per la signora Giuseppa che ha ricevuto anche gli auguri del Vescovo, Monsignor Vincenzo Calvosa arrivato a Prignano, per la sua prima visita ufficiale, per officiare la Santa Messa in occasione delle Cresime. Il Cilento, dunque, si conferma terra di centenari e Prignano ne conta ben tre.