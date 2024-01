Prignano: chiede di mantenere l’autonomia scolastica dell’Istituto comprensivo Pietro Visconti di Ogliastro Cilento

Il Comune di Prignano Cilento, guidato dal sindaco Michele Chirico, ha formulato alla Regione Campania e alla Provincia di Salerno, richiesta di mantenere per il triennio 2024/2025- 2025/2026 e 2026/2027, in deroga al numero minimo, l’autonomia scolastica dell’istituto comprensivo Pietro Visconti di Ogliastro Cilento, di cui fanno parte i plessi Infanzia, primaria e secondaria di I° grado del Comune di Prignano Cilento.

L’importanza del servizio

“Un’eventuale perdita dell’autonomia scolastica dell’Istituto Comprensivo Pietro Visconti di Ogliastro Cilento costituirebbe un ulteriore elemento di marginalizzazione dei territori interni. – spiegano da palazzo di città – È di fondamentale importanza garantire l’autonomia per questo territorio per cui anche con la semplice riduzione dei servizi educativi si metterebbe a repentaglio il futuro delle comunità locali, spingendo le famiglie con i figli piccoli ad emigrare verso le città grandi. Intorno alla piccola scuola si sviluppano reti di relazioni, azioni culturali e attività che contribuiscono a mantenere in vita piccoli centri e borghi a salvaguardia della vita e della cultura che li caratterizza”.

La normativa

Ciascuna Regione potrà organizzare autonomamente il contingente di istituzioni scolastiche e di conseguenza di Dirigenti Scolastici e DSGA senza tenere conto del numero minimo di alunni che si attestava a 600, ovvero 400 per le scuole montane o ubicate nelle piccole isole, attraverso meccanismi compensativi legati alla normativa vigente; la Regione Campania ha già preparato una proposta di ridimemsionamento per le scuole di Napoli e Provincia fatta pervenire ai sindaci.

L’Ente intende così fare voti alle istituzioni come Regione e Provincia affinché elaborino un piano di ridimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica che tenga conto delle specificità dei territori e delle comunità e che salvaguardi e assicuri l’autonomia scolastica dell’IC Pietro Visconti di Ogliastro per il prossimo triennio.