Preview Serie D: Gelbison e Santa Maria verso la giornata 12esima giornata

Gelbison e Santa Maria sono attese dalla giornata 12 del girone H di serie D. Settimana intensa a Santa Maria dove mister Rogazzo ha assunto la guida tecnica del club in luogo di Ferullo. Più tranquillo il clima in casa rossoblu, sebbene pare che patron Puglisi non perdonerà altre uscite sottono ai suoi.

Contro il Casarano per ripartire

Sarà un esordio di fuoco quello di mister Rogazzo sulla panchina della Polisportiva Santa Maria. Infatti, domenica alle ore 14.30 i Giallorossi verranno ospitati allo stadio “Capozza” dal Casarano, attualmente terza forza del campionato. I rossoblu di mister Laterza settimana scorsa hanno battuto di misura la Paganese. Due settimane fa, invece, hanno schiantato l’Angri. Se mister Rogazzo non vuole essere la terza vittima campana sul cammino dei padroni di casa dovrà inventarsi qualcosa, soprattutto per limitare Rajkovic, che quando gioca contro le compagini campane vede rosso e ha già punito i “cugini” della Gelbison. Tuttavia, la voglia di riscatto dopo aver subito due pokerissimi è tanta e una mano può arrivare dall’inserimento tra i titolari del nuovo arrivato Gabriel Chironi.

Solo un risultato per la Gelbison

A Manfredonia sono stati i legni a impedire ai Vallesi di aggiudicarsi i tre punti, ma soprattutto una delle solite sbavature difensive. Contro il Bitonto in casa, sempre alle ore 14.30 di domenica, non ci potranno essere alibi: l’imperativo è vincere.

Infatti, il Bitonto è un avversario in grande difficoltà. I Neroverdi sono penultimi, arrivano da due sconfitte di fila e non trovano la vittoria lontano dalle mura amiche dalla prima giornata. Un mal di trasferta che si è acuito dopo la terza giornata, da allora i ragazzi di mister Santorufo hanno ottenuto zero punti fuori casa.

La Gelbison dovrà evitare di cadere in errori di “rilassatezza” (riprendendo ancore le parole di Puglisi). Dunque, è probabile che al “Guariglia” scenderanno in campo i top 11, schierati con il 352. Ballottaggio sempre riguardo il quinto di sinistra, sono in tre a giocarsi una maglia: Cassiello, Tumminelli e Di Pasquale. Dubbi anche su chi affiancherà Croce in avanti, probabilmente alla fine sarà l’esperienza di Bubas a spuntarla. Nel frattempo, la dirigenza rossoblu è intervenuta sul mercato piazzando un doppio colpo. Mister Monticciolo potrà inserire nel suo scacchiere Tanasiy Kossovan, trequartista ucraino ex Lamezia, e Matheus De Olivera, giovane prospetto brasilisiliano classe 2005.