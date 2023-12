Preview Serie D: Gelbison e Santa Maria in campo per scongiurare la crisi

Le Cilentane non sono mai state, in questa stagione, così lontane dagli obiettivi prefissati. I presidente Puglisi, riflettendo sul prosieguo di stagione ha parlato addirittura di “conquistare i punti salvezza”. Mister Rogazzo, invece, non ha ancora trovato la prima vittoria in campionato e viaggia su una media punti simile a quella del suo predecessore Ferullo. Urge una risposta, ma l’ultima partita del 2023 riserva avversari ostici.

La Gelbison al “Carrano”

La Gelbison non ha trovato la quadra con il comune di Agropoli e con l’US, dunque è stata “costretta” a spostarsi al “Carrano”, chiedendo ospitalità a Tavassi. Il pomo della discordia sarebbe la manutenzione del manto erboso, finora gestita e finanziata dalla squadra di Vallo della Lucania. Questo pomeriggio a Santa Maria, ore 14.30, sbarca la Fidelis Andria. I Pugliesi vengono da un periodo altalenante, settimana scorsa hanno piegato il Rotonda in una gara combattuta. Tuttavia, il rendimento in trasferta è sensibilmente diverso di quello casalingo: lontano dalle mura amiche la vittoria manca dalla prima giornata. I Biancoazzurri, in verità, conducevano per due reti a zero il match in casa del Manfredonia, ma la gara è stata sospesa per un infortunio occorso all’arbitro.

La Gelbison arriva da ben quattro sconfitte di fila, le ultime tre maturate sotto la gestione Erra. E’ stato già convocato il centrocampista Giuseppe Sicurella, che partirà dalla panchina. Dovrebbe, viceversa, essere inserito nell’undici titolare l’altro neo acquisto Fontana, visto che Francesco Russo ha lasciato il club. c’è grande curiosità per il modulo di gioco, infatti, Erra potrebbe decidere finalmente di virare verso il 433.

Il Santa Maria contro la seconda della classe

Trasferta proibitiva per la Polisportiva Santa Maria, che dovrà vedersela allo stadio “Via del Mare” contro il Nardo, sempre alle 14.30 di questo pomeriggio. I granata vivono uno stato di forma assoluto, arrivano da 12 risultati utili di fila e in casa non hanno mai perso. Da tenere d’occhio Guadalupi e Dambros, i due sono in un ottimo stato di forma, vedono e trovano la porta con estrema facilità.

Mister Rogazzo si affiderà al solito 433, visto nelle ultime uscite. sarà fondamentale mantenere una certa compattezza e le distanza corte, per contenere gli allunghi dei padroni di casa. In avanti giocherà ancora Tedesco, l’ariete sta cercando l’amalgama nel nuovo ambiente, ma può già essere un fattore, soprattutto su palla inattiva.