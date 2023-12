Eccellenza: vola l’Agropoli, la Calpazio viene travolta dalla Sarnese, il Sapri viene fermato dal vento

L’Us Agropoli continua la sua striscia di risultati utili consecutivi (adesso sono 10) superando di misura a domicilio il Castel San Giorgio, termina 1-2 la sfida di alta classifica, con la formazione di Ambrosino abile e cinica a sfruttare le poche occasioni concesse dalla squadra di casa e portare a casa 3 punti fondamentali per la rincorsa ai play-off.

Calpazio flop

La Calpazio viene travolta dalla Sarnese per 0-5, brutta sconfitta per i ragazzi di mister De Cesare, salgono a tre le sconfitte consecutive per la Calpazio che sta tornando a vivere un momento di crisi, dopo essersi risollevata con tre risultati utili consecutivi, vedremo se la società deciderà di intervenire anche sul mercato.

Vento ferma il Sapri

Infine il Sapri viene fermato dal forte vento sul campo del Costa D’Amalfi, la partita dura solo 15’ minuti, poi per le forti raffiche di vento il direttore di gara è costretto a sospendere l’incontro.