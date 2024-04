Preview Serie D: altro scontro diretto per la Gelbison

Mancano cinque giornate alla fine e sono 9 i punti di distacco che la Gelbison ha acculato sulla zona salvezza. Contro il Rotonda, allo stadio “Di Sanzo” ore 15 andrà in scena una sfida decisiva, in caso di vittoria mancherebbe praticamente solo la matematica per festeggiare. Il Rotonda, però, è un’avversaria diretta (a quota 38 punti) anch’essa in cerca dei punti decisivi per chiudere definitivamente i discorsi salvezza.

Qui Gelbison

Tutti disponibili per Erra, che potrà pescare tanti assi dal mazzo visto che molti uomini sembrano aver recuperato la forma mentale e fisica. La trasferta di Bitonto può essere stata un viatico fondamentale per Croce e Barone.

Il duo che aveva fatto le fortune momentanee di Monticciolo, scalpita ed è possibile un impiego dal primo minuto in coppia, ma il ballottaggio con Bubas verrà sciolto solo all’ultimo. Qualora l’argentino dovesse risalire la corrente ad accomodarsi in panchina sarà Barone.

Per il resto Erra dovrebbe confermare gli uomini che bene hanno figurato contro il Bitonto. Dunque, davanti a Milan dovrebbero esserci Fontana, Casiello e Tazza (possibile il ritorno di De Pace dal primo); mediana con Manzo, Kosovan e De Pasquale; come quinti Casiello e Ferrante, in avanti Barone e Croce.

Qui Rotonda

I “Lupi del Pollino” arrivano da cinque risultati utili, dopo la sconfitta subita a opera della Paganese. L’uomo da tenere d’occhio è Fernandez Cipolla già in doppia cifra.

Per quanto riguarda il precedente, all’andata a sorridere fu il Rotonda che si impose al “Novi” di Angri per una rete a zero, fu il colpo che fece capitolare Monticciolo e aprì il ciclo Erra.