Previe serie D: ecco gli impegni di Gelbison e Santa Maria

Santa Maria e Gelbison dovranno dare seguito a quanto di buono hanno fatto vedere nella scorsa giornata. Gli obiettivi stagionali non possono prescindere da una certa continuità di risultati positivi che finora è mancata a entrambe le compagini cilentane. Le speranze di salvezza della Polisportiva Santa Maria e i sogni di professionismo della Gelbison passano dalla quarta giornata del girone H di serie D

La Gelbison: tra le mura amiche contro una corazzata

I Vallesi avranno il vantaggio di giocare tra le mura amiche. Tuttavia, domenica alle ore 15 arriverà allo stadio Guariglia di Agropoli una vera e propria corazzata: il Martina Calcio, che viene da uno sprint iniziale con tre vittorie su tre partita. I pugliesi hanno timbrato ben sette volte il cartellino subendo solo due reti, entrambe nella scora partita con il Rotonda. Si tratta di un avversario diretto che deve essere battuto per rilanciare, soprattutto a livello mentale, la scalata verso le parti alte della classifica.

I padroni di casa dal canto loro hanno rilanciato la propria situazione, dopo l’1-4 rifilato all’Angri. Il duo d’attacco formato da Croce e Barone sembra poter garantire un ottimo apporto in fase realizzativa. Più incerta la fase difensiva, con 5 goal subiti e zero clean sheet. E’ probabile che Monticciolo sceglierà di optare per qualche variazione nel pacchetto arretrato, oltre all’impiego di Milan tra i pali (come ad Agri) in luogo del rivedibile Cirillo. Scalpita Sall, che potrebbe essere impiegato dal primo minuto. Non ci dovrebbero essere cambiamenti di modulo: verrà confermato il solito 442.

Il Santa Maria: a Matera per la prima vittoria

Trasferta lucana, invece, per la Polisportiva Santa Maria. I giallorossi sono attesi sempre alle ore 15 allo stadio Salerno di Matera. Sarà una sfida tra due club che pongono la crescita dei giovani al centro del progetto, infatti, le due rose sono tra le più giovani del girone H del massimo campionato dilettantistico, 22,6 anni di media età per il Matera, addirittura 21,7 per il Santa Maria.

Dopo aver mosso finalmente la classifica la scorsa giornata, mister Ferullo dovrà dare continuità, ricercando almeno un risultato positivo. I padroni di casa, infatti, hanno avuto un discreto inizio di stagione con un pareggio e una vittoria, ma la scorsa giornata hanno incassato un sonoro 4 a 1 in casa della Paganese, rivelando le proprie difficoltà in fase difensiva. Le criticità del Santa Maria sono, invece, dovute alla sterilità in zona goal. E’ nel proprio nel reparto avanzato che si potrebbero vedere sorprese dal primo minuto.