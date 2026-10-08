Prevenzione cardiovascolare ad Agropoli: screening gratuiti con il Rotary

La prevenzione medica torna protagonista ad Agropoli grazie all’iniziativa promossa dal Club Rotary Paestum Centenario. Domenica 11 ottobre si terrà una nuova giornata di screening gratuita interamente dedicata alla prevenzione cardiovascolare, un appuntamento fondamentale per la diagnosi precoce e la tutela della salute pubblica.
L’evento si inserisce nel ciclo di appuntamenti volto a offrire ai cittadini visite specialistiche e consulenze mediche anche nei giorni festivi.
Screening gratuiti e visite specialistiche con il Dott. Enzo Paolillo
L’iniziativa vedrà la partecipazione attiva del Dott. Enzo Paolillo, specialista che metterà la propria professionalità a disposizione della cittadinanza. Le visite si svolgeranno dalle ore 09:00 alle ore 12:30 presso la sede dell’AVIS Comunale di Agropoli, situata in Via Cannetiello, 26.
L’accesso agli screening è completamente gratuito, offrendo così a tutti l’opportunità di monitorare il proprio stato di salute cardiaco e ricevere consigli utili sulle patologie cardiovascolari più diffuse.
Come prenotare la visita ad Agropoli
Considerando l’importanza della prevenzione e la limitazione dei posti disponibili, la prenotazione è obbligatoria.
I cittadini interessati possono assicurarsi un appuntamento contattando il numero 0974 271750 tutti i giorni, nei seguenti orari:
- Dalle ore 08:00 alle ore 13:00
- Dalle ore 15:00 alle ore 20:00
Un’occasione importante per la comunità locale per prendersi cura del proprio cuore grazie alla sinergia tra associazioni del territorio e personale medico qualificato.