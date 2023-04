Presunti abusi edilizi ad Agropoli: assolti i coinvolti, dissequestrati gli immobili

Era l’aprile del 2021 quando i carabinieri della Stazione di Agropoli, nell’ambito di una mirata attività di controllo, contestarono dei presunti abusi edilizi nei confronti di alcuni soggetti operanti sul territorio. In quell’occasione fu eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, di un complesso immobiliare articolato su due palazzine con relativi parcheggi, per un totale di 8.700 mc, insistenti in Via Dante Alighieri.

Le presunte violazioni

Tra le violazioni contestate la lottizzazione abusiva, falso materiale e ulteriori inosservanze delle normative in vigore.

Nello specifico gli accertamenti portarono ad individuare possibili illegittimità dei titoli edilizi, facendo emergere una serie di irregolarità urbanistiche tese alla trasformazione del territorio e delle peculiarità degli standard di riferimento, determinati dalle originarie destinazioni d’uso del territorio.

La sentenza

Oggi, però, dopo due anni dal sequestro, il Tribunale di Vallo della Lucania ha assolto i soggetti coinvolti nel procedimento giudiziario e dissequestrato gli immobili consentendone la vendita, bloccata in conseguenza del sequestro.