Prestigioso riconoscimento per la Casa di Cura Cobellis: Eccellenza Nazionale della società Obesità e malattie metaboliche

La Casa di cura Prof. Luigi Cobellis é stata riconosciuta Centro di Eccellenza Nazionale dalla Società dell’Obesità e delle malattie metaboliche (SICOB) per l’anno 2024. Una prestigiosa nomina, riconosciuta ai Centri che per qualità delle cure e per numero di pazienti trattati si distinguono nel panorama nazionale. L’accreditamento premia il lavoro svolto negli ultimi anni dal Raggruppamento chirurgico della Casa di Cura Cobellis diretto dal Dottore Luigi Cobellis, che nel tempo è diventato un punto di riferimento sul territorio, non solo regionale ma nazionale. Il Centro diretto dal Dottore Luigi Cobellis é tra i 50 Centro di Eccellenza in tutta Italia certificati SICOB. Un successo legato alla grande esperienza, al continuo perfezionamento delle tecniche, nonché alla presenza di un team multidisciplinare e ai costanti studi sugli effetti dell’obesità su altre patologie.

Le dichiarazioni

“Diventare Centro di Eccellenza SICOB è un riconoscimento di straordinario rilievo per il centro è guidato da me che ne curo la parte chirurgica – spiega il Dott. Luigi Cobellis, Direttore del Raggruppamento chirurgico della Casa di Cura Cobellis – ma che si fonda sul lavoro comune ed altamente qualificato del nutrizionista Dott. Dario Perretta, della psicologa Dott.ssa Laura Cuoco, della gastroenterologa Dott.ssa Giustina Milite e del chirurgo plastico Dott. Ciro Borriello. Va, però, sottolineato che insieme a noi hanno concorso a raggiungere un così brillante risultato tanti specialisti di grande professionalità: anestesisti, endoscopisti, internisti, radiologi, endocrinologi, pneumologi, cardiologi, tutti coadiuvati da personale sanitario e parasanitario di alto profilo. Colgo l’occasione per ringraziarli tutti. Solo un lavoro corale e veramente multidisciplinare può consentire di reggere i volumi raggiunti: nello scorso anno il nostro centro ha effettuato oltre 1000 interventi tra chirurgia bariatrica e ricostruttiva. Ricevere un riconoscimento così importante è sicuramente motivo di orgoglio, ma è anche una responsabilità. Non dobbiamo solo considerarlo uno straordinario obiettivo raggiunto, ma anche uno stimolo a fare di più crescendo ancora nei numeri e, soprattutto, mirando sempre a migliorare la qualità del servizio offerto”.

I centri di eccellenza SICOB rispondono necessariamente ad alcune caratteristiche e quello della Casa di Cura Cobellis ha ottenuto il più alto livello di certificazione per numeri e standard organizzativi. La qualifica viene infatti attribuita alle strutture in grado di offrire un numero di interventi superiore ai 100 casi per anno, con almeno 4 procedure chirurgiche diverse ed un minimo di 20 interventi di chirurgia revisionale all’anno.

Un riconoscimento prestigioso

Tra le caratteristiche richieste ce la registrazione dell’intera casistica operata dal centro nel Registro nazionale Sicob, la registrazione di non meno del 50% dei follow-up dei pazienti operati nel Registro Nazionale Sicob e la disponibilità di Terapia Intensiva nella stessa struttura di ubicazione del centro di chirurgia bariatrica. “E’ un lavoro cominciato nel 2017 – spiega il Dott. Massimo Cobellis – Amministratore Unico della Casa di Cura Cobellis – che, con grande dedizione, ci ha portato a crescere nel corso del tempo fino a diventare un importante punto di riferimento grazie all’impegno di un team multidisciplinare guidato dal Dott. Luigi Cobellis, ma che impegna decine di professionisti con un percorso dedicato che prende in carico per anni ogni singolo paziente per far in modo che ottenga risultati stabili e duraturi. E’ anche interessante notare la provenienza dei pazienti: arrivano praticamente da tutta Italia ed anche questo è un riconoscimento per una struttura ospedaliera privata accreditata che è riuscita a rendersi riconoscibile ben al di là del proprio bacino di riferimento.