Prestazioni di un sito eCommerce: quali sono i fattori che le ottimizzano

Le prestazioni di un portale per la vendita online influenzano in modo diretto l’esperienza dell’utente e la soddisfazione dei clienti.

Questo non fa altro che avere un impatto notevole anche sulle vendite e sul profitto dell’azienda.

Quali sono i fattori che ottimizzano le performance di un sito eCommerce?

Ecco le migliori strategie e le pratiche da seguire.

Il design intuitivo e la navigazione semplice

L’ottimizzazione delle prestazioni di un sito eCommerce è strettamente legata a un’esperienza utente di alto livello.

Un design intuitivo e una navigazione semplice – giusto per citare due degli aspetti principali – rendono l’acquisto online più piacevole e aumentano la probabilità di conversioni.

Quando l’esperienza utente è positiva (al riguardo lo specialista UX Lorenzo Pinna spiega come misurare l’user engagement nel suo blog) i visitatori sono più propensi a completare gli acquisti, migliorando così le prestazioni complessive del sito in termini di vendite e fidelizzazione dei clienti.

Prima di tutto, quindi, un eCommerce deve essere semplice da navigare nelle varie sezioni. Gli utenti che visitano lo shop in rete devono poter trovare velocemente quello che cercano senza dover affrontare un percorso complicato.

Elementi importanti a questo proposito sono rappresentati da una struttura del sito chiara, da menu ben organizzati e da un motore di ricerca interno al sito efficiente.

Con la crescita del numero di dispositivi mobili, sempre più utilizzati per gli acquisti su internet, per un’azienda è diventato fondamentale avere un sito responsive. Il design deve adattarsi a schermi che presentano diverse dimensioni, senza compromettere il fattore dell’usabilità.

Un design del sito pronto per il mobile aiuta a garantire che l’esperienza dell’utente sia ottimale su tutti i device usati.

La velocità di caricamento delle pagine

Uno dei fattori che più influiscono sulle prestazioni di un eCommerce è rappresentato dalla velocità di navigazione.

Alcuni studi mettono in evidenza che più della metà degli utenti da mobileabbandona un portale che impiega più di tre secondi a caricarsi.

Se il sito è lento, viene compromessa l’esperienza dell’utente, ma allo stesso tempo ci possono essere conseguenze anche sul posizionamento nei motori di ricerca, perché la velocità del caricamento è uno dei fattori di ranking per motori come Google.

Per l’ottimizzazione della velocità, bisogna agire innanzitutto sulle immagini. Quelle ad alta risoluzione possono rallentare il sito.

Si possono, quindi, usare formati di foto moderni e strumenti di compressione delle immagini, per ridurre i tempi di caricamento delle pagine.

Un’altra strategia consiste nel ridurre la dimensione del codice presente nei file CSS, HTML e JavaScript. Inoltre, si possono implementare tecniche di caching a livello di browser e di server, in modo da ridurre i tempi di caricamento delle pagine web già visitate.

La sicurezza dello shop online

La sicurezza è ovviamente un elemento da non trascurare, anche per ottenere la fiducia da parte dei clienti. Un certificato SSL, innanzitutto, è fondamentale per proteggere le informazioni sensibili degli utenti nel corso delle transazioni in rete.

Inoltre, i motori di ricerca penalizzano i siti che non hanno un certificato di sicurezza e questo può influire in modo negativo sul posizionamento del portale.

Oltre al certificato SSL, è importante implementare sistemi di rilevamento delle frodi e metodi di sicurezza avanzati, come quello dell’autenticazione a due fattori, che riesce a proteggere il sito da attività fraudolente.

Naturalmente bisogna anche mantenere aggiornato il software del sito per proteggerlo da vulnerabilità note.

L’ottimizzazione per i motori di ricerca

Una strategia SEO solida comincia con la ricerca delle parole chiave. Per prima cosa, bisogna identificare le parole chiave maggiormente pertinenti e integrarle nei contenuti del sito, come i titoli e le descrizioni delle varie schede prodotto.

Questo può agire positivamente sulla visibilità del sito nei risultati delle ricerche.

Non bisogna trascurare nemmeno la creazione di contenuti in grado di rispondere alle domande e ai bisogni degli utenti, che riescono ad aumentare il tempo di permanenza sul sito e a ridurre la frequenza di rimbalzo, e l’ottimizzazione tecnica, con l’uso di linkadeguati per la strategia SEO e di dati strutturati per la visibilità sui motori di ricerca.

Gli strumenti di analisi

Alcuni specifici strumenti di analisi, come, ad esempio, Google Analytics, sono preziosi per ottenere delle informazioni su come si comportano gli utenti nella visita al portale, sulle performance delle singole pagine e sulle fonti di traffico.

Questi dati possono tracciare il percorso verso le decisioni per l’ottimizzazione e il miglioramento nel corso del tempo.

Infine, chi si occupa degli interventi per migliorare le prestazioni di un sito eCommerce dovrebbe tenere conto anche dei feedback degli utenti.

Questi possono essere facilmente raccolti attraverso i sistemi di recensione presenti sul sito o sui social media oppure con appositi sondaggi. Sono dei dettagli molto utili per trovare delle possibilità di miglioramento e per ottimizzare l’esperienza degli utenti, venendo a conoscenza delle aspettative dei clienti.