Presidenza Comunità del Parco, Dario Vassallo scrive a Elly Schlein

Il Presidente della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, Dario Vassallo, ha scritto una lettera aperta alla Segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, in merito all’elezione del nuovo Presidente della Comunità del Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, prevista per lunedì prossimo.

Il pensiero

“L’elezione del Presidente della Comunità del Parco – afferma Dario Vassallo – deve rappresentare un momento di riflessione sul futuro del territorio e sulla dignità di questa istituzione, il ‘parlamentino’ degli ottanta sindaci del Parco. Questa carica verrà decisa dal Partito Democratico, che detiene la maggioranza dei sindaci”.

Nella lettera, Dario Vassallo denuncia con fermezza una grave anomalia istituzionale: “Questa carica era ricoperta da mio fratello, Angelo Vassallo, Sindaco di Pollica, brutalmente assassinato il 5 settembre 2010. Dopo la sua uccisione, è stata affidata per sei lunghi anni a un altro sindaco espressione del PD, con la qualifica di ‘Facente funzioni’. Una situazione vergognosa, un insulto alla memoria di Angelo e alla dignità delle istituzioni”.

“No” all’ipotesi Pisani

Ora, con un nuovo presidente da eleggere, Vassallo attacca duramente alcuni dei nomi in lizza, tra cui Stefano Pisani. “Senza mezzi termini – avverte Vassallo – se verrà eletto questo soggetto, scateneremo una ‘guerra politica’ senza precedenti. Non accetteremo ulteriori soprusi e manovre di palazzo che tradiscono il sacrificio di mio fratello e il rispetto per questa terra”

Il Presidente della Fondazione Angelo Vassallo ribadisce con determinazione il suo impegno per la legalità e la giustizia, chiamando il Partito Democratico a una scelta responsabile e coerente con i valori della buona amministrazione. “Non ci faremo mettere all’angolo. Se pensano di far passare questa nomina nel silenzio, si sbagliano di grosso”.