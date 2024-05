Presentato il Primo Technical Football Camp ad Agropoli

Nella Sala Stampa dello Stadio “Raffaele Guariglia” di Agropoli è stato presentato il Technical Football Camp estivo che si terrà in città dall’8 al 12 Luglio, con istruttori di livello professionistico guidati da un ex grande calciatore come Stefano Eranio.

Il progetto portato avanti da Nicola Russo, figlio del consigliere comunale Gennaro Russo, il quale ha voluto fortemente presentare questo progetto innovativo nella città di Agropoli, dà la possibilità ai più piccoli di confrontarsi con realtà professionistiche e magari essere selezionati per dei provini.

Il Comune di Agropoli inoltre ha avallato l’iniziativa, permettendo ai ragazzi con disponibilità economiche esigue, di poter presentare richiesta per la partecipazione; a scelta verranno individuati 10 bambini con il modulo ISEE più basso che potranno prendere parte al Camp senza alcun costo.

Nella conferenza di presentazione è intervenuto anche il Presidente della Gelbison Maurizio Puglisi, sempre vicino alle iniziative sportive legate al territorio, ha ribadito la sua volontà di voler valorizzare i progetti incentrati sui giovani che puntano a far sviluppare il territorio anche nel movimento calcistico.

Tutto pronto per l’inizio del Camp che si terrà dall’8 al 12 Luglio presso lo Stadio “Raffaele Guariglia” di Agropoli, un’opportunità per crescere i professionisti del futuro.