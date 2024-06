Presentata la seconda edizione del Paestum Pizza Fest

Dal 28 al 30 giugno 2024 al Next – Ex Tabacchificio di Paestum, seconda edizione del Paestum Pizza Fest, organizzato e promosso dalla Erre Erre Eventi. Una kermesse inclusiva che ha l’obiettivo di valorizzare la biodiversità alimentare del Cilento, comunità emblematica della Dieta Mediterranea e Parco Nazionale attraverso l’arte bianca, celebrando la tradizione e l’innovazione nel mondo della pizza.

Next – Ex Tabacchificio, con i suoi ampi spazi, simbolo del recupero post industriale di un’area a ridosso dei templi è la cornice ideale di questa manifestazione.

Roberto Jannelli e Rosario Augusto – ideatori e coordinatori dell’evento – promettono tre giorni indimenticabili agli appassionati e ai cultori della pizza: “Il Paestum Pizza Fest è un’opportunità straordinaria per conoscere la ricchezza del Cilento e la cultura della pizza. Abbiamo curato ogni dettaglio per offrire un’esperienza unica, promuovendo soste- nibilità, inclusività, territorio e condivisione. Vi aspettiamo a Paestum per celebrare insieme l’arte bianca“.

Le Vie della Pizza

Il festival ospiterà 24 pizzerie d’eccellenza, suddivise in cinque aree tematiche: sono le vie della pizza con i diversi stile che ciascuno potrà scegliere e mangiare comodamente seduto dell’area centrale della struttura.

· Via della Pizza Tradizionale

· Via della Pizza in Teglia

· Via della Pizza in Pala

· Via della Pizza Contemporanea

· Via della Pizza Gluten Free

Le masterclass con i vini, le bollicine, la birra e la mixology

Il Paestum Pizza Fest fa la differenza con la promozione dei prodotti e la cultura del bere moderato. La giornalista Antonella Amodio, autrice del libro Calici & Spicchi, del sito LucianoPignataroWineblog e dell’associazione sommelier Campania, delegazione di Cilento e Vallo di Diano, organizzerà le masterclass sugli abbinamenti vino, bollicine e Alfonso del Forno, esperto birraio e specializzato nel mondo senza glutine, vi porterà in un viaggio nel gluten free e nella birra.

Cinque le masterclass previste:

Masterclass Olio Zucchi: Renato Ruggero (Pizzeria Farinati – Casavatore) con i suoi fritti in abbinamento con Cà de Bosco; La montanara della Pizzeria Dè Figliole (Napoli) abbinato alle bollicine di Ferrari Trento Doc; La pizza fritta di Vincenzo Durante (1947 Pizza Fritta – Napoli) con i vini di Salvatore Martusciello.

Masterclass abbinamento Vino Pizza: Errico Porzio con i vini di San Salvatore1988 ; La pizza di Vincenzo Capuano con i vini di Francesca Fiasco; Roberta Esposito (Pizzeria la contrada – Aversa) con Villa Matilde.

Masterclass abbinamento Vino Pizza: La pizza di Luppolo e Farina di Christian Taurisano (Latiano–Br) in abbinamento ai vini Di Meo; la pizza di Fandango (Potenza) con i vini La Fortezza; la pizza di Francesco Capece della pizzeria confine di Milano in degustazione con la maison di Champagne Pol de Roger.

Masterclass abbinamento Cocktail Pizza: Lorenzo Sirabella (PizzariaDryMilano) e i cocktail di 50 Spirito Italiano; Pizzeria Giojas (Gioia Tauro) e i cocktail della Gioja’s music hall lounge bar; Pizz Ammasciata con Bartenders Bar Accademy di Baronissi.

Masterclass Birra Fravot: Petra Antolini della pizzeria Settimo Cielo; Marzia Buzzanca e Alessandra Ciafardoni (barlady) della pizzeria Agrumi di Giulianova; tanti altri ancora…