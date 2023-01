Prepariamo l’hummus di ceci. Una delizia se preparata con i ceci di Cicerale

Se sei appassionato di cucina e stai cercando un nuovo piatto da preparare, allora non puoi perderti l’hummus di ceci! Questo delizioso piatto mediorientale è ricco di proteine e gusto, ed è anche molto semplice da preparare con un tocco di cilentanità. In questo articolo scoprirai come prendere i tuoi ingredienti di base e trasformarli in una prelibatezza da servire ai tuoi amici e familiari. Segui le nostre istruzioni passo-passo per creare un hummus di ceci che farà venire l’acquolina in bocca a tutti.

Cos’è l’hummus di ceci:

L’hummus di ceci è uno dei piatti più conosciuti della cucina mediterranea. Si tratta di una crema a base di ceci, tahini, succo di limone, aglio e sale. Si tratta di una deliziosa purea che può essere utilizzata come condimento per verdure, pane e molti altri alimenti. È un piatto semplice da preparare ed è anche molto nutriente, quindi può essere consumato da tutti, compresi i vegetariani e vegani.

Gli ingredienti necessari per la preparazione:

Per preparare l’hummus di ceci avrete bisogno di ceci (potete scegliere quelli di Cicerale), tahini, olio extravergine d’oliva, succo di limone, aglio, sale e pepe. Per aggiungere sapore potete anche aggiungere prezzemolo o altre erbe aromatiche come origano o timo. Potete anche aggiungere spezie come cumino o paprika in polvere per dare all’hummus un sapore più ricco.

I passaggi per preparare l’hummus di ceci:

Iniziate mettendo i ceci in ammollo per 12 ore. Quindi scolateli bene e metteteli nel mixer insieme al tahini, al succo di limone, all’olio extravergine d’oliva, all’aglio ed eventualmente alle spezie e alle erbe aromatiche. Frullate fino ad ottenere una crema liscia ed omogenea. Regolate eventualmente di sale e pepe a vostro piacimento. Se volete rendere l’hummus più cremoso potete aggiungere un po’ d’acqua.

Come servire l’hummus di ceci:

L’hummus di ceci può essere servito come antipasto o come accompagnamento ad altri piatti. È tradizionalmente servito accompagnato da pane arabo o crudité di verdure fresche come carote, sedano e peperoni. Si può anche servire con patate al forno o tortilla di patate. Inoltre è possibile utilizzarlo come condimento per insalate o altri piatti vegetariani come falafel o hamburger vegetali.

Altre varianti dell’hummus di ceci e altri consigli utili:

Esistono molte varianti dell’hummus di ceci che si possono preparare sostituendo o aggiungendo gli ingredienti a proprio gusto. Una delle varianti più popolari prevede l’aggiunta di zenzero grattugiato o rapanello tagliato a dadini per dare all’hummus un sapore più piccante e aromatico. Si possono anche aggiungere olive nere tritate oppure capperi per renderlo più saporito e gustoso. Se volete rendere il vostro hummus vegano potete sostituire il tahini con burro di mandorle o sesamo tostato tritato finemente oppure usare olio extravergine d’oliva al posto dell’olio d’oliva per ridurre il contenuto calorico del piatto finale.

L’hummus di ceci è una ricetta semplice e salutare che può essere preparata in pochi minuti. Può essere servito come antipasto, contorno o condimento per insalate, panini, tacos e altro ancora. È una ricetta versatile che può essere adattata in base ai propri gusti con l’aggiunta di spezie e altri ingredienti. Provatela oggi stesso per scoprire come la consistenza cremosa e il sapore delizioso dell’hummus di ceci possano rendere i vostri pasti più gustosi.