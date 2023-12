Premio speciale sport e ambiente del CONI all’associazione Battiti di Pesca: il presidente Scarfone: “dedico il premio al Sindaco pescatore”

Durante la Cerimonia per il conferimento delle “Onorificenze Sportive e Benemerenze Sportive Provinciali” del CONI Salerno, svoltasi ieri al Salone Girolamo Bottiglieri del Palazzo della Provincia di Salerno, l’Associazione Battiti di Pesca è stata insignita del prestigioso riconoscimento “Premio Speciale Sport e Ambiente”. Il riconoscimento è stato consegnato al Dottor Antonio Scarfone, Presidente dell’Associazione, dalla Dott. ssa Paola Berardino Delegata CONI per la Provincia di Salerno, in virtù dell’eccezionale dedizione profusa nella promozione della pesca sportiva e nella costante sensibilizzazione ambientale. L’Associazione Battiti di Pesca ha brillato sin dalla sua fondazione per la promozione della pesca sportiva nella Regione Campania, organizzando eventi di grande risonanza nelle località di Sapri, Capitello, Scario, Roccagloriosa, Ercolano, Napoli e Capri.

L’impegno dell’Associazione battiti di pesca

Questi eventi hanno coinvolto migliaia di appassionati pescatori provenienti da diverse regioni italiane, contribuendo significativamente alla diffusione e valorizzazione di questa affascinante disciplina. Tuttavia, l’impegno dell’Associazione va oltre la pesca sportiva stessa. Battiti di Pesca si è contraddistinta per la sua forte sensibilizzazione verso le emergenze geoambientali presenti sul territorio. Attraverso convegni dedicati e riflessioni nelle scuole, l’Associazione ha attivamente promosso la tutela della risorsa mare, grazie anche alla professionalità del Presidente Antonio Scarfone, Istruttore Ambientale Federale riconosciuto dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee (FIPSAS), a cui l’Associazione è affiliata.

La dedica del Presidente Scarfone

Il Presidente Antonio Scarfone, dedicando questo prestigioso riconoscimento al Consiglio Direttivo di Battiti di Pesca, composto dal Vicepresidente Cristiano Moscovio, dal Segretario Tony Peluso e dal Tesoriere Giulio Cammarosano, nonché al Consigliere nazionale FIPSAS Dr. Alberto Gentile, ha dichiarato: “Questo premio è un tributo al costante impegno della nostra Associazione nel promuovere la pesca sportiva e nel rispetto dell’ambiente. È un riconoscimento che va a tutti coloro che con passione seguono e sostengono l’Associazione, dimostrando un autentico battito di cuore per la pesca sportiva. Dedichiamo questo premio anche alla memoria di Angelo Vassallo, il ‘Sindaco pescatore’ di Pollica, a cui siamo da sempre legati attraverso la collaborazione con la Fondazione Angelo Vassallo Sindaco pescatore, ricordando il dibattito “Per un mare di purezza e legalità” per sensibilizzare le scolaresche dell’isola di Capri ad evitare l’uso di acqua in bottiglie di plastica attraverso il dono di borracce plastic-free tenutosi al Teatro del Quisisana di Capri con la presenza di Massimo Vassallo Vicepresidente della Fondazione.

Battiti di Pesca conferma il suo impegno a promuovere la pesca sportiva in armonia con la tutela dell’ambiente, consolidando la sua missione di diffondere valori di sostenibilità e passione per la bellezza del mare”.