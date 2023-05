Premio Primula d’Oro: ultimi giorni per votare i candidati alla nomination

Ultimi giorni di votazioni per il Premio Primula d’oro, appuntamento giunto alla sua Nona Edizione. A conclusione del 202e i cittadini del comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni sono stati chiamati scegliere liberamente, senza nomi imposti, i migliori personaggi dell’anno appena trascorso, suddivisi in nove categorie.

Le categorie

I premi Primula d’oro saranno assegnati a coloro che si sono distinti nell’ambito di:

cultura/arte/spettacolo

sport

giornalismo

editoria

imprenditoria

associazionismo

eventi

gastronomia

politica

social

Un premio alla carriera, infine, verrà assegnato da una giuria selezionata dal portale InfoCilento.it.

Come funziona il premio Primula d’oro?

Ogni utente potrà votare una sola volta, indicando per ciascuna categoria il nome del personaggio che ritiene più idoneo alla vittoria del premio. I voti provenienti dal medesimo IP verranno eliminati. E’ possibile votare fino alla mezzanotte del 28 maggio. Successivamente, si terrà una seconda fase di votazione in cui sarà possibile selezionare soltanto i cinque personaggi più votati precedentemente. Da questo elenco usciranno i tre finalisti che saranno premiati in occasione della cerimonia in programma nel periodo estivo.

Ricordiamo che: le votazioni sono anonime; ogni utente potrà esprimere una sola preferenza per ciascuna categoria (vota qui)