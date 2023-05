“Premio Primula d’Oro”: ecco chi accede alla seconda fase

Premio Primula d’Oro: si tratta di un premio firmato InfoCilento che ha puntualmente accompagnato la stagione primaverile con una conclusione tutta da celebrare con l’attesa manifestazione di premiazione.

Come da tradizione, avete segnalato le vostre preferenze con la consueta partecipazione libera ed incondizionata.

Questi i primi risultati :

Cultura

Accademia Eleatica

Lodovico Calza

Mirella Cilento

Maura Ciociano

Massimo Sica

Imprenditoria

Acqua Santo Stefano

Donato Alonzo

Pietro Piliero

Luigi Punzo

Pierluigi Troccoli

Politica

Rosario Carione

Giuseppe Cilento

Martino Di Rosario

Enrico Gnarra

Renato Iosca

Eventi

Festa degli Antichi Sapori

Festa del Pane

Lenzuola d’Arte

Meeting del Mare

Paestum Wine Fest

Giornalismo/Editoria

Arturo Calabrese

Germana Derì

Francesco Faenza

Giulio Mainenti

Rosy Merola

Associazionismo

Jevule Vico Vico

Leo Club Paestum

Misericordia Pisciotta

Sportello Rosa Salerno

Vivi San Marco

Enogastronomia

A casa di Delia

Cantina Lamadè

Il Ceppo

I tre gufi

Storie di Pane

Sport

Carmelo De Marco

Maria Marotta

Giuseppe Natiello

Gaetano Pio Oristanio

Karate Poseidon

Social

Chiara Maci

Cilento Accuvato

Cilento Tourist

Cilento Stories

Cilento in tavola

Ecco fino a quando è possibile votare

I nomi in elenco sono in ordine alfabetico al fine di preservare l’imparzialità della seconda fase del Premio Primula d’Oro, riservata anch’essa ai lettori del portale InfoCilento che vogliano partecipare in prima persona alla designazione dei vincitori.

A partire da oggi, infatti e fino ala mezzanotte di domenica 25 giugno, è consentito votare un nome per ogni categoria.

Il Premio Primula d’Oro è un appuntamento giunto alla sua 9a Edizione, un invito offerto a ciascun utente di InfoCilento, a scegliere liberamente, senza nomi imposti, i personaggi che si sono distinti nel 2022, suddivisi in nove categorie: un’occasione di rilievo per le eccellenze del territorio, messe in luce da un voto libero, spontaneo e sentito.

È necessario ricordare che le votazioni sono anonime.

Non è possibile, inoltre, votare quanti collaborino o abbiano collaborato con InfoCilento nel corso del 2022.

Ogni utente potrà esprimere una sola preferenza per ciascuna categoria.

I primi classificati dello scorso anno non potranno essere votati nuovamente.

Gioca insieme a noi e condividi lo spirito del premio. State votando, state come ogni anno partecipando ad elevare il valore dell’eccellenza.