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Premio Identità del Cilento 2027: al via la quarta edizione

Scopri il bando della quarta edizione del Premio Artistico Letterario L'Identità del Cilento 2027. Scadenze, sezioni e modalità di partecipazione gratuita

Di:
Fiorenza Di Palma
San Severino di Centola

Torna il Premio Artistico – Letterario “L’Identità del Cilento”, giunto alla sua quarta edizione per l’anno 2027. Promossa dall’Associazione storico-culturale “Progetto Centola” e dal Gruppo “Mingardo-Lambro-Cultura”, l’iniziativa gode del patrocinio morale di importanti enti istituzionali, tra cui il Consiglio Regionale della Campania, la Provincia di Salerno, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il concorso si propone di custodire, valorizzare e rilanciare il Genius loci del territorio, celebrando il legame profondo tra l’uomo e la sua terra.

Una grande apertura alla comunità e alle radici storiche

La principale novità di questa edizione, fortemente voluta dal presidente Ezio Martuscelli, consiste nell’apertura totale del premio non solo agli studenti, ma all’intera comunità. L’obiettivo è motivare la cittadinanza alla riscoperta delle tradizioni, dei costumi e delle ricchezze storiche e culturali locali.

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Il bando definisce l’identità cilentana come un processo storico-culturale dinamico, nato dall’incontro di diverse civiltà. Un patrimonio immateriale fatto di accoglienza, solidarietà, legami familiari, espressioni dialettali, canti, poesie e i tradizionali cunti, che abbraccia l’antico Cilento, il Vallo di Diano e gli Alburni.

Struttura del concorso, sezioni e modalità di partecipazione

La partecipazione al concorso è completamente gratuita ed è suddivisa in due fasce anagrafiche aperte a cittadini di origine cilentana o residenti:

  • Fascia A (Giovani): Riservata a partecipanti dagli 11 ai 20 anni, in forma individuale, di gruppo o scolastica.
  • Fascia B (Adulti): Aperta a tutti i maggiorenni a partire dai 21 anni.

Per entrambe le fasce sono previste cinque sezioni artistiche e letterarie:

  • Prosa: Racconti, articoli giornalistici, report, interviste e aneddoti (massimo 10.000 battute per gli adulti).
  • Poesia: Testi in italiano, con possibilità di presentazione anche in formato video o podcast.
  • Pittura: Dipinti o disegni originali.
  • Fotografia: Scatti in bianco e nero o a colori, corredati da titolo e didascalia con luogo e data.
  • Audiovisivo: Video, documentari o interviste della durata massima di dieci minuti.

Le opere dovranno focalizzarsi su storia, tradizioni, usi e problematiche legate allo sviluppo del territorio di Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Scadenze, invio e valutazione delle opere

Gli elaborati dovranno essere inviati in forma anonima all’indirizzo email premio.identitacilento@gmail.com entro e non oltre la mezzanotte del 15 aprile 2027. Ogni invio dovrà includere la scheda di compilazione in formato Word inserita in un file separato. Per i partecipanti minorenni sarà necessaria l’autorizzazione dei genitori.

Tutte le opere saranno valutate da una giuria tecnica dal giudizio insindacabile. Nel corso della cerimonia di premiazione ufficiale, ai primi tre classificati di ciascuna sezione verranno assegnati libri, medaglie, attestati e targhe di merito.

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