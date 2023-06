Premio di laurea. C’è tempo fino al 30 giugno per candidare la propria tesi: in palio mille euro.

L’associazione culturale Francesco ed Evelina Vecchio ha bandito un concorso che vuole premiare i miglior lavoro di tesi che ha scelto come tematica un qualsiasi ambito del territorio cilentano. Il vincitore oltre alla soddisfazione riceverà un assegno di mille euro.

I requisiti e le modalità di partecipazione

La tesi deve essere stata è presentata alla conclusione di un percorso di Laurea Magistrale o Laurea magistrale a Ciclo Unico. No è necessario che la discussione sia avvenuta in un’università italiana, sono accettate anche università europee e quelle di Islanda, Norvegia, Regno Unito e Svizzera. Per partecipare bisognerà inviare la propria tesi e un certificato di laurea (con voto) all’indirizzo di posta elettronica info@associazionefevecchio.it oppure a associazionefevecchio@postecert.it. Gli organizzatori invieranno una mail pere confermare la ricezione del materiale.

La valutazione di lavori: qui i dettagli

La valutazione dei lavori candidati verrà effettuata da una commissione presieduta dal Presidente dell’Associazione e composta da altri studiosi, che saranno nominati dal Consiglio direttivo dell’Associazione in funzione degli argomenti delle tesi. L’associazione si riserva di non assegnare il premio, qualora nessuno dei canditati risultasse meritevole del premio. Non sono ancora note la data di premiazione e le sue modalità, gli organizzatori offriranno delucidazioni in merito entro il 31 di luglio.