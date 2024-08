Premio Culturale “Don Mimì Giulio”: un omaggio alla storia e alla cultura cilentana

Si terrà il prossimo 16 agosto, alle ore 18:30, presso la Chiesa Parrocchiale “San Nicola” di Perito, l’ottava edizione del Premio Culturale “Don Mimì Giulio”. Un appuntamento ormai consolidato che rende omaggio alla figura del sacerdote Don Domenico Giulio, figura di riferimento per la comunità di Perito dal 1954 al 1978.

Un premio per valorizzare il territorio

Istituito nel 2016 dalla Parrocchia “San Nicola di Bari”, il Premio “Don Mimì Giulio” ha l’obiettivo di mantenere viva la memoria del sacerdote e, allo stesso tempo, di valorizzare le eccellenze culturali del territorio cilentano. Ogni anno, il riconoscimento viene assegnato a una personalità che si è distinta nei campi della cultura, della ricerca storico-sociale, della letteratura, della saggistica, della poesia e, in generale, delle arti.

Un omaggio ad Amedeo La Greca

Quest’anno, il Premio sarà conferito “alla memoria” del professor Amedeo La Greca, insigne studioso di storia cilentana, saggista ed editore. La Greca, scomparso di recente, ha dedicato gran parte della sua vita alla valorizzazione del patrimonio culturale del Cilento, lasciando un’impronta indelebile nel panorama culturale locale.

In parallelo al premio, si terrà anche l’ottava edizione del concorso nazionale “Poesia dell’Anima”, un’iniziativa che invita poeti di tutta Italia a partecipare con le loro opere. Il concorso rappresenta un’importante occasione per promuovere la poesia e per valorizzare i giovani talenti.