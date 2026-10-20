Cilento

Premio al Senato per lo chef Domenico Scola: un’eccellenza di Agropoli

Lo chef Domenico Scola riceve al Senato il premio alla carriera tra le eccellenze italiane per la pace e lo sviluppo economico.

Di:
Carmela Di Marco
Premio al Senato per lo chef Domenico Scola: un’eccellenza di Agropoli

Lo chef Domenico Scola, storico ristoratore di Agropoli, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento alla carriera presso la Sala Zuccari del Senato della Repubblica. L’onorificenza è stata conferita nell’ambito dell’evento dedicato alle eccellenze italiane per la pace e lo sviluppo economico, un appuntamento che intende valorizzare le personalità e le attività imprenditoriali che contribuiscono al tessuto sociale, culturale ed economico del Paese.

Un riconoscimento alle eccellenze del territorio

L’iniziativa, promossa dal senatore campano Francesco Silvestro, ha visto la partecipazione di diverse figure di rilievo del panorama nazionale. La cerimonia ha celebrato il lavoro e l’impegno di professionisti che, attraverso la propria attività quotidiana, si distinguono come punti di riferimento nei rispettivi settori e promuovono l’immagine dell’Italia nel mondo.

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La premiazione dello chef Scola rappresenta un importante attestato per il settore enogastronomico campano, in particolare per la città di Agropoli e il territorio del Cilento, dove la ristorazione rappresenta un fondamentale motore economico e di attrazione turistica.

Il legame con la famiglia e la tradizione

Per il titolare dello storico locale situato sul Lungomare di Agropoli, il premio costituisce il coronamento di un lungo percorso professionale fondato sulla valorizzazione della cucina locale e sull’accoglienza. Durante la consegna della targa, lo chef Scola ha espresso profonda commozione per la tappa raggiunta, rivolgendo un pensiero speciale ai propri cari.

«Ringrazio la mia famiglia per avermi affiancato durante questo percorso», ha dichiarato Scola nel corso del suo intervento al Senato, sottolineando come la continuità e il supporto familiare siano stati elementi determinanti per il successo della sua attività nel corso degli anni.

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