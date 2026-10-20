Carovita e carobenzina: gli studenti di Sapri scendono in piazza

La protesta nazionale contro il carovita ha coinvolto questa mattina anche gli studenti degli istituti d’istruzione superiore di Sapri. Diversi alunni del “Carlo Pisacane” e del “Leonardo Da Vinci” si sono dati appuntamento nella centrale piazza San Giovanni per dare voce a una mobilitazione che sta attraversando l’intera Italia e il mondo studentesco.

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Aumento della benzina, impatto dei conflitti internazionali, inflazione e risorse destinate alla scuola pubblica sono i temi principali sollevati dai giovani del territorio salernitano. I rappresentanti hanno evidenziato come le criticità economiche nazionali si riflettano direttamente anche sulla vita quotidiana delle piccole comunità locali.

Le testimonianze dei rappresentanti d’istituto del Pisacane e del Da Vinci

“Molti pensano che ciò che sta accadendo in Italia non ci tocchi, vivendo in una piccola realtà, invece non è così”, ha affermato Leonardo Nettuno, rappresentante d’istituto del “Carlo Pisacane” di Sapri. “Anche da noi ormai gli scaffali dei supermercati sono quasi vuoti e ci sono difficoltà per il rifornimento di carburante alle automobili. Ed è per questo che anche noi studenti dobbiamo mostrare tutto il nostro dissenso, in modo estremamente pacifico”.

Dello stesso avviso Mariano Caputo, rappresentante d’istituto del “Leonardo Da Vinci”: “Tutta la nostra protesta è rivolta al carovita. Stiamo preparando una manifestazione che sfili per le strade della città di Sapri e che possa far sentire anche la nostra voce”.