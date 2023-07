Potenziamento dell’Arma dei Carabinieri nella Campania: Vallo della Lucania diventa Reparto Territoriale

Nell’ambito delle misure di potenziamento e qualificazione dei presidi dell’Arma della Legione Carabinieri “Campania”, la Compagnia Carabinieri di Vallo della Lucania sta per vivere una significativa trasformazione. Infatti, sarà elevata a Reparto Territoriale, il cui nuovo e moderno stabile si troverà in via De Hippolytis, nei pressi del Palazzo di Giustizia. L’iniziativa di elevare la Compagnia Carabinieri di Vallo della Lucania a Reparto Territoriale è stata fortemente voluta dall’Arma, come sottolineato dal Generale di Corpo d’Armata Andrea Rispoli, Comandante Interregionale “Ogaden”, il quale ha giurisdizione sulla Campania, Puglia, Abruzzo, Molise e Basilicata. La finalità di questa decisione è garantire un dispositivo attento alle esigenze di un’area vasta e sensibile sotto il profilo della sicurezza pubblica, come il territorio del Cilento e del Vallo di Diano nella Provincia di Salerno.

Un rafforzamento importante per il territorio

Il Reparto Territoriale avrà alle dipendenze 13 Stazioni Carabinieri con competenza su 29 comuni. Questo rafforzamento è di notevole importanza, soprattutto con l’istituzione della componente investigativa e di pronto intervento, che consentirà un’azione più incisiva ed efficace nelle operazioni sul territorio.

La continuazione del servizio vicino alle aspettative di sicurezza

Questa istituzione del Reparto Territoriale Carabinieri di Vallo della Lucania segue l’esempio di altre simili iniziative avvenute in Campania, come i Reparti Territoriali di Mondragone (CE) e di Nocera Inferiore (SA). Tutti questi Reparti sono dislocati in territori caratterizzati da elevato impegno operativo, e la presenza sempre più prossima dell’Arma alle aspettative di sicurezza delle popolazioni della Campania è un obiettivo costante.