Postiglione rischia di perdere la caserma dei Carabinieri: il Comune si mobilita per salvarla

La stazione dei Carabinieri di Postiglione rischia la chiusura a causa dell’inadeguatezza dei locali. Di fronte a questa possibilità, l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire per salvare un presidio fondamentale per la sicurezza del territorio.

La Prefettura di Salerno ha segnalato le criticità della sede attuale, mettendo in evidenza come le condizioni dell’immobile non fossero più conformi agli standard richiesti per una caserma dei Carabinieri. Di fronte a questo scenario, il rischio di perdere questo importante servizio per la comunità era concreto.

L’intervento dell’amministrazione comunale

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Carmine Cennamo, ha avviato immediatamente le procedure per trovare una soluzione. Vista l’impossibilità di costruire ex novo una nuova caserma, si è optato per l’acquisto di un immobile privato situato in Via San Vito.

L’immobile, valutato sul mercato 236.188 euro, è stato proposto dai proprietari ad un prezzo agevolato di 150.000 euro. Questa offerta, ritenuta congrua dall’amministrazione, tiene conto dei lavori di ristrutturazione necessari per adeguare l’edificio alle esigenze della caserma.

Il Comune ha stimato in circa 150.000 euro i costi complessivi dell’operazione, comprensivi dell’acquisto dell’immobile e dei lavori di ristrutturazione. Per far fronte a questa spesa, l’ente intende contrarre un mutuo.