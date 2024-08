Postiglione: rifiuti abbandonati in località Ischia

Cumuli di rifiuti urbani speciali sono stati rinvenuti in località Ischia di Postiglione. I rifiuti, seppure caratterizzati tra quelli non pericolosi, sono stati smaltiti illecitamente a pochi passi dal fiume. La scoperta è stata fatta dagli agenti dell’ “Associazione Nazionale Libera Caccia”, Raffaele Bonacci e Renato Alvino, che si occupano di sorveglianza faunistica, ambientale e zoofila.

Gli agenti hanno provveduto ad avvisare la Polizia Municipale di Postiglione e il sindaco, Carmine Cennamo per permettergli di attivarsi tempestivamente e provvedere ad avviare l’iter per la bonifica dell’area e per il posizionamento di cestini e bidoni per la spazzatura nel luogo molto frequentato da turisti e bagnanti.

I rifiuti, essendo diversi e comprendendo bottiglie di plastica vuote, contenitori per il cibo sporchi e svuotati e persino pezzi di carrozzeria di automobile, potrebbero essere stati abbandonati sia da persone che, approfittando dei giorni d’estate, hanno sostato sulle rive del fiume, sia da persone che hanno raggiunto il luogo appositamente, scorgendone gli angoli più appartati, per disfarsi, nel peggiore dei modi e a danno dell’ambiente, di oggetti ingombranti e in disuso.