Petina: ritrovati cumuli di rifiuti in un deposito comunale

Questa mattina gli operatori delle Guardie Agroforestali, diretti dalla responsabile Alessandra Rufrano, in collaborazione con il Sovrintendente di Polizia Zoofila della “Federazione Pro Vita Carmine Gentile”, hanno trovato un ammasso di rifiuti abbandonati in deposito. I rifiuti sono stati ritrovati, durante dei controlli per il monitoraggio ambientale nel deposito, a quanto pare, comunale, sito sulla strada nota come “strada Petina-Polla”.

Probabili danni all’ambiente

Dal controllo effettuato è emerso che nel magazzino sono stati ammassati rifiuti di ogni genere tra cui bombole di gas e oli vecchi lasciati in contenitori di plastica. Come sottolineato dagli operatori: i rifiuti sono stati accatastati su una griglia utile a far defluire le acque piovane, quindi rischiano di causare danni da inquinamento ancora più gravi.

Gli agenti in servizio hanno anche contattato l’amministrazione comunale con lo scopo di segnalare il ritrovamento e invitare l’ente ad adottare gli opportuni provvedimenti per bonificare il deposito e smaltire, nel minor tempo possibile e nella maniera corretta, i rifiuti; al momento sono in attesa di riscontro.