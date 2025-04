Postiglione, presunto conferimento di materiali di scavo: i chiarimenti del sindaco | VIDEO

Si è tenuto ieri, a Postiglione, presso la Sala Consiliare “Federico Pagano” il Consiglio Comunale in seduta pubblica convocato dalla maggioranza per offrire ai cittadini tutti i chiarimenti tecnico-scientifici in merito al presunto conferimento dei materiali di scavo del progetto esecutivo “Lotto1a Battipaglia – Romagnano” della linea AV Salerno – Reggio Calabria ed interconnessione con la linea esistente Battipaglia-Potenza.

I chiarimenti

Il sindaco di Postiglione, Carmine Cennamo, prima di prendere parte all’assise, raggiunto dai microfoni e dalle telecamere di InfoCilento, ha spiegato che, contrariamente alle informazioni diffuse nelle scorse settimane dal gruppo di opposizione, nessun rifiuto, nessun materiale di scavo ferroviario sarà portato a Postiglione e che l’ente non ha mai autorizzato tali conferimenti.