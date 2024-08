Postiglione, finisce sotto al trattore: muore 74enne

Era finito sotto al trattore nel pomeriggio ed era stato trasportato presso l’ospedale Ruggi di Salerno in elisoccorso, ma per il 74enne di Postiglione non c’è stato nulla da fare.

Arrivato in ospedale in condizioni critiche, Giorgio Spinello è deceduto in Pronto Soccorso.

L’incidente

L’uomo si trovava in un terreno che stava coltivando, sito in località Granatiello, ed era a bordo del suo trattore che, ribaltandosi, è finito in una scarpata.

Troppo gravi le ferite riportate, tra cui lo schiacciamento del torace

Sul posto è arrivata anche l’ambulanza della Croce Rossa della postazione di Serre.