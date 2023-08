Poste Italiane, “svolta positiva per la gestione del personale”: l’annuncio di Teresa Basile di Noi Moderati dopo il caos a Licinella

Sembra esserci una svolta positiva per la gestione del personale di Poste Italiane presso località Licinella. Lo annuncia Teresa Basile, commissaria cittadina di Noi Moderati che proprio nella giornata di ieri ha raccontato la situazione di caos e disagio che puntualmente si registra nel periodo estivo. “A poche ore dalla denuncia Posta Italiane sembra aver trovato soluzione al problema con l’apertura dei tre sportelli.

“L’unica nota dolente ci fanno sapere i nostri concittadini, che da Salerno è stato inviato il solito operatore “specialista” ad impedire all’utenza di prelevare liberamente il numerino al gestore code , in modo da poter falsare la reale operatività dell’ ufficio – ha denunciato la Basile – Già in passato ci siamo soffermati su questo problema, in quanto non si capisce ancora una volta se l’impedimento a prendere il numero sia una iniziativa personale dell’impiegato o a richiesta dall’azienda ma speriamo di non dover tornare più sull’argomento del gestore code, e che l’apertura dei tre sportelli non sia solo una risposta per mettere a tacere per pochi giorni, i malumori dei nostri anziani e disabili, in questi giorni alle prese con eccessive file sotto il sole.

Resteremo vigili su questo ufficio postale di Licinella e non lasceremo soli i nostri concittadini”.