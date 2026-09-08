Poste Italiane: riapre l’ufficio di Rofrano e al via i lavori a Santa Maria di Castellabate

Continuano gli interventi di digitalizzazione e ammodernamento della rete di Poste Italiane nella provincia di Salerno nell’ambito del Progetto Polis. L’iniziativa, pensata per contrastare lo spopolamento e garantire la coesione sociale ed economica nei comuni con meno di 15mila abitanti, segna un doppio traguardo nel territorio cilentano: il completamento della sede di Rofrano e l’avvio del cantiere per la filiale di Santa Maria di Castellabate.

Riapre la sede di Rofrano: burocrazia zero e attenzione alla sostenibilità

Dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione, l’ufficio postale di Rofrano, situato in piazza Cammarano 25, ha riaperto ufficialmente le porte al pubblico in veste “Polis”. La struttura è stata completamente rinnovata sia sotto il profilo dell’accoglienza sia per quanto riguarda l’impatto ambientale.

Tra le principali novità strutturali ed ecologiche figurano:

Nuovi arredi ed elementi cromatici pensati per migliorare il comfort visivo.

Soluzioni a basso impatto ambientale e un impianto di illuminazione a risparmio energetico.

e un impianto di illuminazione a risparmio energetico. Interventi per l’inclusività, come la nuova corsia tattile per ipovedenti e uno sportello ribassato progettato per agevolare l’accesso ai servizi.

A livello operativo, la sede diventa un vero e proprio hub della Pubblica Amministrazione. I cittadini possono ora richiedere direttamente allo sportello i certificati anagrafici, le prestazioni INPS (come il modello OBIS M, la Certificazione Unica e il cedolino della pensione) e il rilascio o rinnovo del passaporto con opzione di consegna a domicilio, evitando di doversi recare presso la questura.

L’ufficio di Rofrano osserva i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato dalle 8:20 alle 12:45.

Al via i lavori a Santa Maria di Castellabate: attivo l’ufficio postale mobile

Contemporaneamente, il Progetto Polis muove i suoi passi anche a Santa Maria di Castellabate, dove sono stati avviati gli interventi di ammodernamento dei locali aziendali. Al termine dei lavori, anche la comunità locale potrà usufruire in sede dei principali certificati di stato civile e anagrafici, dei servizi INPS e del rilascio del codice fiscale per i neonati, riducendo il divario digitale sul territorio.

Per assicurare la continuità dei servizi e ridurre al minimo i disagi per l’utenza durante la fase di cantiere, Poste Italiane ha predisposto una struttura temporanea:

Ufficio postale mobile: posizionato adiacente al parcheggio comunale in via Salerno.

posizionato adiacente al parcheggio comunale in via Salerno. Orari di sportello: operativo dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35 e il sabato fino alle 12:35.

Con questi due nuovi tasselli, l’operatore conferma la volontà di mantenere una presenza capillare nei territori rurali e montani del Paese, invertendo la tendenza alla riduzione dei servizi essenziali nelle aree interne.