Poste Italiane celebra il 50esimo anniversario della Pro Loco di Giffoni Valle Piana con un annullo filatelico

In occasione del “50° ANNIVERSARIO COSTITUZIONE PRO LOCO GIFFONI VALLE PIANA”, in programma a Giffoni Valle Piana (SA), venerdì 18 ottobre, Poste Italiane attiverà l’emissione di due cartoline e un servizio filatelico temporaneo col bollo speciale con la dicitura: “50° ANNIVERSARIO COSTITUZIONE PRO LOCO GIFFONI VALLE PIANA – Pro Loco APS – 18.10.2024 – 84095 GIFFONI VALLE PIANA”, richiesto dalla Pro Loco Colliano Giffoni Valle Piana.

Un modo per celebrare le attività della Pro Loco

Nello stesso giorno dalle ore 17.00 alle 20.00, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso la Cittadella del Cinema, in piazza A. Spinelli (ingresso in via Aldo Moro, 4), Giffoni Valle Piana (SA).

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane S.p.A. / U.P. Battipaglia / Sportello filatelico Via Giacomo Matteotti, 1 – 84091 Battipaglia. Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.