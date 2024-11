Poste Italiane: a Corleto ufficio chiuso, a Sacco poste riaperte dopo i lavori di messa in sicurezza

L’Ufficio Postale di Corleto Monforte resterà chiuso fino al 21 novembre per consentire i lavori previsti dal progetto “Polis” che permetterà ai cittadini di avere servizi maggiori e facilmente accessibili in spazi più idonei ad espletarli. La notizia, comunicata da Poste Italiane, è stata diramata dall’ente comunale guidato dal sindaco, Filippo Ferraro, per garantire ai cittadini una tempestiva informazione così da permettere loro di organizzarsi al meglio anche per raggiungere e usufruire degli uffici postali dei comuni vicini.

Buone notizie dal comune di Sacco

Buone notizie, invece, arrivano da Sacco: nel Comune guidato dal sindaco, Franco Latempa, l’Ufficio Postale, sito proprio di fronte al Palazzo Municipale, è stato riaperto al pubblico da diversi giorni. L’Ufficio Postale era rimasto chiuso per un breve periodo di tempo a causa della caduta di calcinacci sul ballatoio d’ingresso antistante all’edificio.

Un problema che rendeva impossibile tutelare l’incolumità dei cittadini che si recavano alle poste e che aveva reso necessari, quindi, alcuni interventi immediati di messa in sicurezza prontamente predisposti dall’Ufficio Tecnico Comunale. I lavori sono stati eseguiti. dalla ditta incaricata, in somma urgenza.