Poste, disservizi a Futani: il sindaco Trivelli scrive alla società

Dopo le numerose segnalazioni pervenute al Comune, il primo cittadino di Futani, Dario Trivelli, ha inviato una nota formale a Poste Italiane per evidenziare i continui ritardi ed errori nella consegna della corrispondenza. Il problema riguarda l’intero territorio comunale, con criticità particolarmente accentuate nelle frazioni di Castinatelli ed Eremiti.

Corrispondenza errata e ritardi: i rischi per i cittadini

Oltre ai frequenti ritardi nella consegna delle lettere, nella lettera inviata alla società vengono contestati anche diversi episodi di recapito a indirizzi o abitazioni difformi dai reali destinatari. Si tratta spessissimo di bollette, avvisi di pagamento e comunicazioni ufficiali che, se consegnate a persone estranee o oltre i termini previsti, provocano disagi immediati e danni concreti ai cittadini, i quali rischiano di saltare scadenze fondamentali.

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Il sindaco: “Servizio essenziale a rischio per la popolazione”

“La situazione sta generando una comprensibile preoccupazione e forte disagio nella popolazione, oltre a incidere negativamente sull’affidabilità di un servizio essenziale”, ha dichiarato il sindaco Trivelli. Il primo cittadino ha sottolineato come la problematica impatti pesantemente in “un territorio articolato in più località e popolato da persone che spesso riscontrano difficoltà a raggiungere tempestivamente gli uffici o a reperire in autonomia le comunicazioni mai pervenute”.

La richiesta di intervento urgente a Poste Italiane

La fascia tricolore ha dunque sollecitato Poste Italiane a intervenire con la massima urgenza per individuare le cause dei disservizi ed eliminare gli errori di recapito. Nella nota viene richiesto una verifica approfondita sull’organizzazione interna del servizio e sulle modalità di copertura delle zone interessate dal problema.