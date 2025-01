Poseidon: ‘esordio’ vincente per le ragazze del futsal

Nei giorni scorsi la Poseidon, formazione storica che milita ai vertici del campionato di Prima Categoria, ha annunciato una nuova compagine nella sua Polisportiva, ormai sempre più ricca in campo e fuori e punto di riferimento per tanti giovani. Dopo la pallavolo, nel club caro al patron Mondelli, anche il futsal avrà oltre alla compagine maschile anche quella femminile, impegnata nella Serie C regionale di calcio a 5.

La formazione allenata dal tecnico Taffarel, assistito dai componenti dello staff tecnico Moscariello, Grillo e Guerriero, ha iniziato alla grande questo nuovo percorso, iniziato come Polisportiva Athena, in veste Poseidon. Vittoria, nella diciannovesima giornata, per 0-3 in trasferta infatti per le ragazze capitanate da Serena Landi che stendono gli Aquilotti Irno. A decidere la contesa la rete di Borrelli e la doppietta di Marino. Le pestane salgono cosi a quota 33 punti, stazionando al quinto posto a -2 dalla quarta piazza. Alle porte, ora, domenica prossima il 20° turno del campionato regionale che prevede il derby interno contro l’Albanella.