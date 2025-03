Ponte sul Tanagro: Codacons chiede chiarezza sui lavori sospesi

Il Codacons Cilento ha inviato una diffida formale alla Regione Campania e alla Provincia di Salerno, richiedendo l’intervento del Difensore Civico Regionale,Bruno De Maria, in merito alla sospensione dei lavori di completamento del ponte sul fiume Tanagro, situato a Caiazzano di Padula. L’associazione dei consumatori chiede trasparenza e chiarezza sulle ragioni che hanno portato all’interruzione dei lavori, iniziati il 25 luglio 2023.

Ritardi e interrogativi

Il ponte, lungo 56 metri, è stato chiuso al traffico il 29 ottobre 2021. Nonostante i 175 giorni previsti dal contratto d’appalto siano trascorsi, la data di fine lavori rimane incerta e le motivazioni della sospensione non sono state rese note. Bartolomeo Lanzara del Codacons Cilento sottolinea l’importanza vitale del completamento del ponte per i residenti del Vallo di Diano e la necessità di comprendere le ragioni dei ritardi.

Richiesta di accertamenti e responsabilità

Il Codacons ha chiesto alle autorità competenti di avviare accertamenti per valutare eventuali responsabilità in merito ai ritardi e di segnalarle alle autorità competenti, inclusa la Procura della Repubblica e la Corte dei Conti. L’associazione ha inoltre richiesto informazioni dettagliate sugli interventi di messa in sicurezza effettuati fino ad oggi per tutelare l’incolumità dei cittadini.

Il Codacons, infine, ha sollecitato la Provincia di Salerno a chiarire quali iniziative siano state intraprese o si intendano intraprendere per garantire il completamento dell’opera.