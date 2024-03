Ponte Massavetere tra Caggiano ed Auletta: presto la SS19ter sarà nuovamente percorribile

Continuano i lavori di messi in sicurezza della SS19 ter, sulla Dorsale Aulettese. Nello specifico, gli operai e tecnici Anas, stanno lavorando senza sosta per consentire l'apertura prima della Pasqua del Ponte Massavetere. Il traffico sarà a senso unico alternato e regolato da impianto semaforico con transito consentito solo per autoveicoli di massa inferiore a 3,5 tonnellate.

L'apertura del ponte Massavetere permetterà di percorre interamente la SS19ter

Secondo i piani l'apertura dovrebbe avvenire nelle prossime 48-72 ore. Il ripristino della viabilità sulla Dorsale Aulettese è molto attesa dai cittadini della zona del Tanagro ma anche del Vallo di Diano.

Un'arteria strategica

Si tratta di un'arteria che permette di collegare il territorio con l'area dell'antica Volcei ed è molto utilizzata anche da lavoratori pendolari oltre che da mezzi pesanti.