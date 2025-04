Ponte del Primo Maggio: strutture quasi al completo nel salernitano

La provincia di Salerno si appresta a vivere un nuovo boom turistico in occasione del lungo ponte del Primo Maggio, sulla scia dei positivi trend registrati nei precedenti fine settimana. Il meteo favorevole, con previsioni di sole e temperature in aumento, attirerà numerosi visitatori desiderosi di trascorrere giornate all’aria aperta.

Salerno città al 70% di occupazione, Fiera del Crocifisso Ritrovato attrazione principale

Il capoluogo registra già un 70 per cento di incoming, con un elevato numero di turisti italiani e stranieri che hanno scelto Salerno come meta per il ponte. Ad attrarre i visitatori sarà anche il ricco programma di eventi, con il tanto atteso ritorno della storica Fiera del Crocifisso Ritrovato, in programma dall’1 al 4 maggio.

Capaccio Paestum leader nelle presenze, aperture gratuite nei siti archeologici

Nell’area sud della provincia, Capaccio Paestum si conferma la località con il maggior numero di presenze turistiche. A favorire ulteriormente l’afflusso di visitatori sarà l’iniziativa delle aperture gratuite, per la prima domenica del mese, del museo e dell’area archeologica di Paestum. La stessa iniziativa riguarderà anche i siti di Velia e la Certosa di Padula, ampliando l’offerta culturale per i turisti.

Strutture ricettive quasi sold-out, prezzi in aumento

Una ricerca sui principali motori di ricerca evidenzia un tasso di occupazione elevatissimo, pari all’87 per cento, per il periodo 1-4 maggio nelle strutture alberghiere ed extralberghiere della provincia. Le poche camere ancora disponibili presentano in alcune località prezzi significativamente elevati, che variano dai 214 euro per un ostello ai 916 euro per una dimora d’epoca (per tre notti in una doppia).

Costiera Amalfitana raggiungibile via mare, soddisfazione moderata tra gli albergatori

Molti turisti opteranno per le rinomate località costiere, con la Costiera Amalfitana facilmente raggiungibile da Salerno anche attraverso i collegamenti marittimi. Antonio Ilardi di Federalberghi si è mostrato moderatamente soddisfatto delle previsioni: «Le previsioni sono buone, in particolare per Salerno città dove avremo il trend in crescita del turismo italiano rispetto a quello internazionale – specifica – Tra i Paesi che hanno effettuato le maggiori prenotazioni presso le nostre strutture, ci sono Germania, Regno Unito, Francia e Polonia. Per quando riguarda la mia struttura l’occupazione media è dell’80 per cento, con un picco tra giovedì e sabato. Poi si ritorna alla normalità con gruppi programmati composti prevalentemente da viaggiatori che risiedono all’estero».