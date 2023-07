Polo scolastico a Capaccio Paestum: Comune rivede il progetto

Va avanti il programma per la realizzazione di un importante progetto che darà vita a un nuovo polo scolastico nella città di Capaccio Scalo. Il sindaco Franco Alfieri e il suo team di governo hanno riapprovato il progetto definitivo per adeguarlo al nuovo prezzario regionale. Il costo stimato per questa ambiziosa iniziativa ammonta a circa 23 milioni di euro. Per fare spazio al nuovo polo scolastico, è necessario delocalizzare il mercato ortofrutticolo attualmente situato nell’area prescelta.

Il trasferimento del mercato ortofrutticolo

Questa operazione comporterà il trasferimento del mercato in una nuova località, Feudo, dove verrà creato un polo agroalimentare. Per finanziare questa operazione, si spera di ottenere fondi extracomunali, con un’attenzione particolare ai finanziamenti europei e al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

La nuova area offre una superficie di 50.000 metri quadrati, più ampia e strutturata rispetto all’area attuale di 28.700 metri quadrati a Capaccio Scalo. Questo trasferimento permetterà al mercato di godere di una zona più idonea e favorirà lo sviluppo di un nuovo polo agroalimentare.

Un centro della cultura e dell’istruzione all’avanguardia

La nuova struttura scolastica ospiterà le diverse istituzioni scolastiche presenti sul territorio, inclusi gli edifici affittati in cui alcune scuole sono attualmente ospitate. Questo centro della cultura e dell’istruzione rappresenterà un importante passo avanti per la città, offrendo una soluzione moderna e adeguata alle esigenze educative di tutte le fasce d’età, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado.

Una cittadella scolastica all’avanguardia

Il nuovo polo scolastico, situato a breve distanza dal centro urbano, rappresenterà una vera e propria cittadella scolastica all’avanguardia. L’obiettivo è creare un ambiente educativo moderno e sostenibile, rispondendo alle esigenze dell’istruzione e dell’ecosostenibilità.

Questo progetto mira a offrire ai giovani studenti un luogo di apprendimento di alta qualità, dotato di strutture all’avanguardia e di spazi verdi.