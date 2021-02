Capaccio Paestum: il polo scolastico costerà 23 milioni Comune programma anche opere su palazzo Belelli per 80mila euro

CAPACCIO PAESTUM. Si muove la macchina amministrativa a Capaccio Paestum per programmare la realizzazione di nuove opere pubbliche sul territorio.

Tra gli interventi più attesi c’è il nuovo polo scolastico a Capaccio Scalo. L’iter era già partito nei mesi scorsi. Ora l’Ente, guidato dal sindaco Franco Alfieri, ha approvato lo studio di fattibilità.

Costo dei lavori circa 23milioni di euro.

L’avvio dell’iter progettuale è propedeutico alla candidatura a finanziamento dell’opera, compito demandato agli uffici del Comune.

In ottica futura il Comune ha anche approvato la perizia estimativa del primo stralcio dei lavori per Palazzo Belelli. La spesa sarà di circa 80 mila euro, così come emerso a margine di un sopralluogo presso l’edificio.