Pollica, XIV anniversario omicidio Angelo Vassallo: cerimonia di commemorazione il 5 settembre

Giovedì 5 settembre 2024, giorno del XIV anniversario dell’efferato assassinio di Angelo Vassallo, dalle ore 19.00 la sua comunità, i Sindaci del territorio, le Autorità, Associazioni e semplici cittadini renderanno omaggio alla memoria ad Angelo Vassallo.

La cerimonia di commemorazione avrà inizio alle 19.00 con la Santa Messa presso la chiesa Maria SS dell’Annunziata; a seguire le celebrazioni si sposteranno nell’adiacente Arena del Mare sul Porto Turistico di Acciaroli, dove sarà deposta in mare una corona di alloro sulle note de “il Silenzio”.

Seguirà la cerimonia del “Premio Angelo Vassallo – Il Sindaco della Bella Politica” con la partecipazione del Presidente di Legambiente Nazionale Stefano Ciafani e di Legambiente Campania Mariateresa Imparato, il Vice Presidente della Giunta Regionale on. Fulvio Bonavitacola e Angelina Vassallo.

Il premio

Il premio quest’anno sarà consegnato alla Sindaca del Comune di Roseto Valfortore – Lucilla Parisi, con la seguente motivazione:

“Per aver indicato e guidato il percorso che la comunità di Roseto Valfortore ha intrapreso da protagonista sul fronte dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili culminato, più recentemente, nella costituzione di una delle prime comunità energetiche rinnovabili. Per il sapiente lavoro di valorizzazione del territorio, delle sue emergenze storiche e per l’infaticabile attività di tessitura di rapporti fra le generazioni ben testimoniato dal successo del Premio letterario “Lupo” che hanno contribuito alla visibilità e alla crescita culturale della comunità rosetana. Per l’iniziativa di recupero del sistema dei vecchi mulini, antiche macchine di produzione d’energia e oggi ancora luoghi di buona economia, di incontro e confronto fra cittadini.

E infine per aver saputo alimentare l’intimo rapporto con la comunità di rosetani all’estero, pronipoti dei migranti del secolo scorso che hanno cercato fortuna all’estero, ai quali non è mai venuto meno il legame con la comunità d’origine.”

La memoria di uomini straordinari come Angelo Vassallo – Sindaco di Pollica, ha bisogno di essere alimentata, col ricordo, attraverso, le arti, ma anche e soprattutto dall’impegno di ciascuno di noi nel sostenere le idee e i valori che hanno animato la loro azione umana e politica.

Il premio, promosso da Comune di Pollica, Anci, Legambiente, Slow Food, Libera, Federparchi, è rivolto ai Sindaci virtuosi che hanno colto l’eredità del Sindaco di Pollica affinché il suo esempio continui ad essere fonte di ispirazione per tutti coloro che decidono di mettere a disposizione della comunità impegno e competenze. Ogni anno è prevista l’individuazione di amministratori impegnati, come il Sindaco Pescatore che ha ispirato il premio, nella valorizzazione intelligente e lungimirante dei territori che fanno bella e preziosa l’Italia, perché sono proprio i nostri i comuni a giocare spesso un ruolo d’avanguardia in diversi settori, dalle produzioni di qualità, alle rinnovabili, passando per turismo sostenibile e la buona gestione del territorio.

Dalla sua prima edizione il premio consiste in una targa al Sindaco vincitore ma anche in un’eredità morale e in un’opportunità molto concreta per il piccolo comune: da una parte una riproduzione del Marlin di Pollica (in ricordo di Ernest Hemingway che proprio qui immaginò Il vecchio e il mare) che resta per un anno in mostra nel Comune, dall’altra con un’azione concreta, di titolazione di un luogo del comune vincitore con una cerimonia locale.

La premiazione si terrà nella splendida cornice del Comune di Pollica al Porto di Acciaroli dove la Sindaca premiata riceverà la statua del Marlin.

“Nel solco di Angelo, grande innovatore e di profondo amante dell’ambiente – spiega il sindaco di Pollica Stefano Pisani -, anche quest’anno abbiamo voluto dare continuità al Premio a lui dedicato come abbiamo sempre fatto ogni giorno in questi anni, coltivando la memoria di un uomo straordinario come Angelo Vassallo, ma gli atti celebrativi non bastano, sono necessarie le azioni concrete che abbiamo messo in pratica e che ci hanno consentito di trasformare in realtà le sue idee, le nostre idee. Il Sindaco di tutti ha lasciato alla Politica, senza distinzione di parte, l’esempio pratico di quali devono essere principi imprescindibili per il benessere dei Cittadini! Anche in questo anniversario non manca però il sapore amaro della mancata verità giudiziaria che pure lo scorso anno sembrava più vicina, oggi giorno che passa cresce l’urgenza di conoscere la verità e assicurare alla giustizia chi ha tolto la vita ad Angelo. Non possiamo continuare a raccontare e a scrivere inutili e a volte fuorvianti congetture. L’Italia, Pollica, ognuno di noi ha bisogno di sapere”

“Anche quest’anno col Premio Angelo Vassallo – conclude Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – vogliamo ricordare che il suo esempio straordinario di buona politica, a tutela dell’ambiente e della legalità, continua a camminare sulle gambe di altre amministratrici e amministratori locali del nostro Paese. Nel frattempo, non possiamo non ricordare come siano trascorsi altri 12 mesi senza verità sull’omicidio di Angelo e giustizia per i famigliari e questo è davvero intollerabile. Fiduciosi che questo pesante vulsus possa essere sanato al più presto, insieme al Sindaco Stefano Pisani continuiamo il percorso comune per consolidare il primato di Pollica che anche quest’anno ha ricevuto le 5 Vele della Guida Blu, confermandosi uno dei gioielli più preziosi del Mar Mediterraneo”.