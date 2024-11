Pollica si mobilita per l’ambiente: la “Rifiuthlon in città” coinvolge i più giovani

Domenica 1 dicembre, Pollica si animerà con un evento unico e coinvolgente dedicato alla tutela dell’ambiente: la “Rifiuthlon in città”. L’iniziativa, promossa dal Comune, vedrà i più giovani protagonisti di una gara di raccolta rifiuti trasformata in un’esperienza ludica e sportiva.

Un approccio innovativo alla sensibilizzazione ambientale

L’obiettivo della “Rifiuthlon” è quello di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della raccolta differenziata e del rispetto per l’ambiente, attraverso un approccio divertente e coinvolgente. I bambini, divisi in squadre, si sfideranno in una gara a squadre per raccogliere la maggior quantità di rifiuti, combinando lo sport con la tutela dell’ambiente.

Oltre alla gara di raccolta rifiuti, il programma della giornata prevede numerose altre attività, tra cui giochi, laboratori e animazione. L’evento si svolgerà in un’area dedicata, dove i bambini potranno divertirsi in sicurezza e imparare a conoscere l’ambiente che li circonda.