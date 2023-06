Pollica: pronto il primo impianto che utilizza la Posidonia spiaggiata per produrre energia rinnovabile

Un grandissimo passo per il futuro, un fiore all’occhiello per tutta l’Italia.

A Pollica, entro fine 2023, inizieranno i lavori per la costruzione del primo impianto in Europa, capace di produrre energia rinnovabile servendosi della Posidonia Oceanica spiaggiata.

Posidonia ed energia rinnovabile

La famosa pianta marina che caratterizzata il litorale costiero di molti paesi del Cilento, la Posidonia, potrà essere utilizzata per un fine importantissimo: produrre energia rinnovabile.

Essa, infatti, unita all’umido della raccolta differenziata può permettere di ricavare biometano. Si tratterebbe di un processo complesso che garantirebbe di soddisfare il consumo elettrico di più di 500 famiglie e il funzionamento del depuratore cittadino che, a sua volta, servirà per ripulire la Posidonia. “Dopo l’inizio dei lavori che dovremmo cominciare entro fine anno, nel 2024 si potrà mettere in funzione l’impianto”, fanno sapere da palazzo di città.

“Poseidon Energy Green”

Il progetto, pensato dal Comune di Pollica e dalla Miras Energia, azienda leader nel settore dell’economia circolare, è stato anche premiato all’Asl Salerno Awards nella categoria “Menzione Speciale Innovazione”. La futuristica idea, è stata presentata anche al “Slow Fish 2023” di Genova dove ha ottenuto un grande riscontro in termini di successo e curiosità.