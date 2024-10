Pollica, perse la vita in mare per salvare una ragazza: una strada per il Carabiniere Tabasco, questa mattina la cerimonia

Questa mattina, sulla via Provinciale di Celso, a Pollica, si è svolta la cerimonia ufficiale d’intitolazione della strada al carabiniere Rosario Tabasco, medaglia d’argento al valore civile alla memoria. Rosario Tabasco, medaglia d’argento al valor civile “Alla Memoria”, a soli 22 anni, si buttò in mare senza pensarci su due volte con un vero e proprio gesto eroico.

Per quel gesto ricevette anche la Medaglia d’Argento al valore civile “Alla memoria” conferitagli nel 1974 dal Ministro Segretario di Stato per gli affari dell’Interno con la seguente motivazione: “Benchè inesperto del nuoto, non esitava, con assoluto sprezzo del pericolo, a tuffarsi in mare per soccorrere una ragazza venutasi a trovare in gravi difficoltà. Nel coraggioso tentativo, scompariva tra i flutti sacrificando la giovane vita al proprio altruistico impulso“.